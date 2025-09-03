Lintje voor oud-hoogleraar Katherine Stroebe voor onderzoek rond aardbevingsproblematiek

Katherine Stroebe met haar lintje - Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Voormalig adjunct-hoogleraar Katherine Stroebe kreeg dinsdagmiddag een verrassing tijdens de opening van het academisch jaar van haar voormalige faculteit aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze ontving de versierselen van Officier in de Orde van Oranje-Nassau van burgemeester Roelien Kamminga.

Stroebe was adjunct-hoogleraar Sociale Psychologie bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG, een functie die ze vanwege long covid neer moest leggen. Ze deed onderzoek naar de impact van de aardbevingen in Groningen op bewoners. Haar onderzoek richtte zich op de psychische gevolgen van schade aan woningen en de stress die bewoners ervaren. Haar werk leidde onder meer tot het project Gronings Perspectief.

“Haar inzet zorgde ervoor dat de wetenschap een krachtig instrument is geworden om de gevolgen van de gaswinning voor de bewoners in het aardbevingsgebied te duiden”, schrijft de RUG over Stroebe. “Hierdoor heeft haar onderzoek een belangrijke inbreng gehad in het zoeken naar oplossingen voor de problematiek.”

Stroebe zette zich ook in voor sociale rechtvaardigheid buiten de wetenschap. Ze werkte aan multidisciplinaire projecten als de oprichting van de Aletta Jacobs School of Public Health en kwam op voor de natuur en gelijke behandeling van vrouwelijke onderzoekers. Ze was daarnaast mentor en docent en stond bekend om haar persoonlijke begeleiding en betrokkenheid bij studenten en collega’s.