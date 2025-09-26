Letsel door botsing tussen auto en fiets in Vinkhuizen

Foto: 112 Groningen

Op de kruising van de Metaallaan met de Diamantlaan ontstond vrijdagmiddag een ongeluk tussen een auto en een fietser.

De fietser raakte hierbij gewond. De wielrijder werd in de ambulance behandeld en vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen en het verkeer in goede banen te leiden. Door het ongeval was een deel van de weg gestremd en wordt het verkeer omgeleid.

Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.