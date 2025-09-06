Kookadvies voor drinkwater De Wijert ingetrokken: “Geen onregelmatigheden aangetroffen”

In De Wijert vinden momenteel wijkrenovatiewerkzaamheden plaats. Foto: Annemiek Orsel

Het kookadvies voor het drinkwater dat sinds afgelopen donderdag voor een deel van De Wijert gold, is ingetrokken. Dat laat het Waterbedrijf Groningen desgevraagd weten.

“Het ging om een preventief kookadvies,” vertelt een woordvoerder van het Waterbedrijf. “In de wijk hebben werkzaamheden plaatsgevonden. Bij zulke werkzaamheden voeren wij standaard een laboratoriumonderzoek uit. We controleren het drinkwater op mogelijke afwijkingen. Omdat de resultaten wat langer op zich lieten wachten, hebben we bij de huishoudens in de omgeving een briefje in de bus gestopt met het advies om het water voor gebruik te koken.”

Dit advies is vrijdagochtend komen te vervallen. “Rond 09.50 uur was het onderzoek afgerond. Daaruit bleek dat er niets aan de hand was. Dat betekent dat er in de periode dat het advies gold, en ook daarna, niets mis was met het drinkwater. Het water voldeed dus volledig aan de geldende normen.”

Zaterdag trokken buurtbewoners bij OOG aan de bel. “We hebben geen idee wat er aan de hand is, hoe groot het is en hoe lang het gaat duren,” laat wijkbewoonster Annemiek Orsel weten. “In de straat hebben werkzaamheden plaatsgevonden, waarbij het water er op 3 september af ging. Een dag later vonden we een klein briefje in de brievenbus met daarop het advies om vanwege ‘verontreiniging’ het water drie minuten te koken. Op dit moment hebben wij geen idee hoe lang dit gaat duren. Op zulke dagen ontdek je ook hoeveel water je gebruikt. Omdat water koken op aardgas onhandig en duur is, heb ik flessen water gekocht in de supermarkt. Ook buren van mij hebben dit gedaan. Het zou toch wel heel fijn zijn om wat duidelijkheid te krijgen.”

Het Waterbedrijf Groningen laat weten dat de storing wel op de website heeft gestaan, maar na een etmaal weer verdwijnt. “Alle betreffende huishoudens moeten gisteren een kaartje in de bus hebben gekregen met de mededeling ‘einde kookadvies’. Ook heeft deze mededeling op de website gestaan.” Mensen die een dergelijk briefje niet hebben ontvangen, wordt geadviseerd contact op te nemen met het Waterbedrijf.