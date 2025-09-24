Koninklijke onderscheiding voor Johannes Wolters en Ton Vries

Johannes Wolters en Ton Vries - Foto via Gemeente Groningen

Johannes Wolters en Ton Vries zijn dinsdagavond benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens de Life Science Conference van de LIFE Cooperative in het Forum. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen speldde de decoraties op.

Wolters en Vries kregen de lintjes vanwege hun jarenlange inzet voor de gezondheidszorg en medische technologie in Noord-Nederland en daarbuiten.

Wolters was tot dit jaar eigenaar van Lode Holding, een bedrijf wat medische apparaten en bijbehorende software maakt. Onder zijn leiding groeide het bedrijf flink en helpen de apparaten wereldwijd duizenden patiënten en sporters, onder andere olympische atleten. Ook startte Wolters onder meer het Wenckebach-project, investeerde in nieuwe medische ideeën en hielp nieuwe bedrijven op te zetten. Ook begeleidde hij jonge ondernemers.

Vries werkt al 35 jaar in de medische en chemische sector. Van 2000 tot 2020 was hij de baas van Syncom, wat uitgroeide tot een succesvol bedrijf. Dat groeide door fusies uit tot Symeres, een groot Europees onderzoeksbedrijf met meer dan 600 medewerkers. Daarnaast ontwikkelde Vries de Dutch Resolution, een methode om chemische stoffen beter te scheiden. Zijn werk leidde tot patenten, publicaties en licenties aan bedrijven zoals DSM. Daarnaast is hij mede-oprichter van BioBTX, een bedrijf dat plastic afval omzet in bruikbare materialen. Daartoe bouw het bedrijf binnenkort een fabriek in Delfzijl.