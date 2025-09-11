Koninklijke onderscheiding voor Geert Lameris

Geert Lameris heeft woensdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Het lintje is uitgereikt door locoburgemeester Mirjam Wijnja.

Lameris (81 jaar) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is bedenker en oprichter van het Festival Terug naar het Begin, dat in 2008 zijn eerste editie beleefde. Het was een festival met muziek, theater, kunst en verhalen in kleine Groninger kerkjes.

Lameris heeft zich meer dan dertig jaar lang ingezet voor allerlei culturele- en kunstprojecten in en voor de provincie Groningen. Hij speelde ook een belangrijke rol in de manifestaties rond het Werkmanjaar, De Ploeg 100 jaar en de Golden Rand Festivals.

Mirjam Wijnja: “Met grote bevlogenheid en betrokkenheid heb jij alles in het werk gesteld om mensen via cultuur te verbinden: met het erfgoed, met Groningen, met elkaar. Je wilde iets toevoegen aan het geploeter van het dagelijks leven. Dat heb je gedaan.”