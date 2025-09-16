Koning in troonrede: hersteloperatie Groningen ‘met grootst mogelijke kracht’ doorzetten

Screencap van uitzending NOS

“De grote lopende hersteloperaties, die al zo pijnlijk lang duren, moeten met de grootst mogelijke kracht worden doorgezet. Voor de Groningers, voor de toeslagenouders en voor iedereen die achteraf gezien een te lage WIA-uitkering kreeg.” Die woorden droeg koning Willem-Alexander dinsdagmiddag voor tijdens de jaarlijkse Troonrede.

In de rest van de Troonrede benadrukte koning Willem-Alexander vooral dat verschillen van mening bij de democratie horen, maar dat het belangrijk is elkaar ondanks die verschillen de hand te reiken. Hij wees daarnaast op de blijvende actualiteit van vrede en veiligheid, tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog. Verder kwamen grote beleidsthema’s aan bod, zoals migratie, sociale veiligheid, de zorg en stikstof.

De koning sprak de woorden uit in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, die voor het vierde jaar op rij gebruikt wordt voor de Troonrede. De Ridderzaal is nog steeds niet beschikbaar vanwege de verbouwing van het Binnenhof.