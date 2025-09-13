KNMI waarschuwt voor onweersbuien en windstoten

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt zaterdagmiddag voor onweersbuien en zware windstoten. Voor de provincie Groningen is een ‘code geel’ afgegeven.

De waarschuwing geldt sinds 17.00 uur. “Landinwaarts komen er enkele stevige onweersbuien voor”, schrijft het KNMI. “Tijdens de onweersbuien is er kans op hagel en windstoten tot 60 kilometer per uur, mogelijk lokaal tot 70 kilometer per uur. In de avond neemt de buienactiviteit van het westen uit af.” Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.

Code geel blijft van kracht tot zaterdagavond 18.00 uur.