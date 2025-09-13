KNAW wil Israël uit Europees programma, RUG heeft drie lopende projecten

Foto: JoachimKohlerBremen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44231205

Israël zou niet langer moeten deelnemen aan het Europese onderzoeksprogramma Horizon. Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werkt in drie Horizon-projecten samen met Israël. Daarover schrijft de UKrant.

Volgens de universiteit hebben deze drie projecten geen militaire doeleinden. De KNAW stelt dat steeds meer onderzoekers het geweld van Israël in Gaza ‘genocidaal’ vinden. De KNAW, een genootschap van topwetenschappers, heeft afgelopen week een verklaring over Israël en Gaza op haar website geplaatst. Daarbij wordt er niet alleen gewezen op de tienduizenden burgerdoden, hongersnood en de blokkades van humanitaire hulp, maar ook de systematische vernietiging van ziekenhuizen, universiteiten en scholen in Gaza.

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de samenwerking tussen Israël en de European Innovation Council (EIC) op te schorten. Deze innovatieraad is een onderdeel van het onderzoeksprogramma Horizon Europe. Tijdens een debat in de Tweede Kamer afgelopen week bleek dat demissionair minister van Onderwijs, Gouke Moes (BBB), zich liever niet bemoeit met de samenwerking tussen universiteiten en Israëlische instellingen. Hij wil de beoordeling van dergelijke samenwerkingen aan de universiteiten en hogescholen zelf overlaten. Protesten tegen zulke samenwerkingen wil hij echter niet smoren.