Kleurrijke optocht trekt zaterdag door Stad voor behoud creatieve plekken

Foto: Andor Heij

Komende zaterdag trekt opnieuw een optocht van De Groningse Onderstroom door de binnenstad. Met muziek, theater en kunst vragen deelnemers aandacht voor het behoud van betaalbare en vrije plekken in de stad.

Volgens de organisatie verdwijnen steeds meer ateliers, oefenruimtes en broedplaatsen. De angst is dat er straks geen betaalbare plekken meer zijn waar kunstenaars kunst kunnen maken, waar muzikanten kunnen oefenen en waar gebrainstormd kan worden over de festivals van morgen.

Commerciële belangen zouden steeds meer invloed krijgen, waardoor creatieve en sociale plekken onder druk staan. De organisatie noemt onder meer de kap van het Betonbos, het mogelijke einde van broedplaats Trav12 en de sloop van sociaal centrum Waterskaap als voorbeelden.

De demonstratie start om 14.00 uur op de Ossenmarkt met een infomarkt, optredens en toespraken. Vanaf 16.45 uur trekt de stoet door de binnenstad. Iedereen kan zich bij de optocht aansluiten.