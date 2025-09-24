Kinderburgemeester wil gelijke kansen en meer speelplekken: “Goed opgroeien doe je in Groningen”

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) geeft de hand aan de nieuwe logokinderburgemeester Senneh. Foto: Rieks Oijnhausen

Gelijke kansen voor alle kinderen en meer sport- en speelplekken realiseren. Dat zijn de doelen van de nieuwe kinder- en locokinderburgemeester die woensdag geïnstalleerd zijn door de gemeenteraad.

Biene en Senneh zijn de achtste kinderburgemeesters. Zij volgen Inez en Doris op die in de afgelopen twaalf maanden de ambtsketting mochten dragen. Inez: “Een jaar geleden begon ik. In het afgelopen jaar heb ik gewerkt vanuit de slogan ‘groot word je in Groningen’. Ik heb mij ervoor ingezet dat ieder kind de mogelijkheid moet hebben om zijn of haar talent te laten groeien en dat dromen uit moeten kunnen komen. Ook als je arm of ziek bent of geen veilig thuis hebt. Ik heb bijvoorbeeld contact gezocht met de stichting Het Vergeten Kind. Zo hebben we in april een uitje naar pretpark Walibi kunnen organiseren. Met zestig kinderen zijn we in een bus naar Flevoland gereden en hebben we kinderen een hele mooie dag kunnen laten beleven. Het lijkt erop dat deze dag volgend jaar wellicht wel terugkomt. Maar er waren ook serieuze momenten: op 4 mei bijvoorbeeld, waarbij we stilstonden bij de oorlogsslachtoffers. En ik gaf een toespraak tijdens de slavernijherdenking. Dat maakte veel indruk. En ik mocht nog veel meer: ik was aanwezig bij de intocht van Sinterklaas en de festiviteiten rond Timmerdorp Groningen. Ik wil Doris bedanken voor de samenwerking en ik wil Biene en Senneh heel veel succes en plezier toewensen.”

Scheidend locokinderburgemeester Doris maakte zich in het afgelopen jaar vooral sterk voor het realiseren van meer speelnatuur: “Wat was het een geweldig jaar. Ik heb veel bijzondere dingen mogen doen. Eén van de hoogtepunten was het aanbieden van een heleboel handtekeningen aan wethouder Eelco Eikenaar (SP) voor het realiseren van een natuurspeeltuin. Mijn missie was en blijft dat kinderen, maar ook volwassenen, respect krijgen voor natuur. Soms is het lastig om overal aan te denken, maar het is goed om je te realiseren dat het belangrijk is om ook altijd te zorgen voor de natuur. Ik vertrek vandaag, maar jullie mogen me altijd bellen als jullie advies willen.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Biene krijgt de ambtsketting om. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Goed opgroeien doe je in Groningen

Na het overhandigen van verschillende cadeautjes krijgt Biene de ambtsketting uitgereikt. Biene gaat het komende jaar werken vanuit de slogan ‘goed opgroeien doe je in Groningen’, waarbij er voor alle kinderen gelijke kansen zijn. “Ik hoop dat ik wat voor deze kinderen kan gaan betekenen. Dat is belangrijk. Ik heb veel zin in wat ik allemaal mag gaan doen.” Biene wordt bijgestaan door locokinderburgemeester Senneh: “Ik wil mij ervoor in gaan zetten dat er een plek ontstaat waar iedereen zich thuis voelt. Dat er meer speelplekken ontstaan, ook voor oudere kinderen. Ik denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een ‘freerun park’ en fietspaden door groene parken waar je ook kunt skaten. Ook moeten er meer speel- en sportplekken ontstaan waar ook kinderen met een beperking terechtkunnen. Het is belangrijk dat de gemeente een fijne plek is voor iedereen, waar gespeeld kan worden, waar kinderen kunnen groeien, maar waarbij je ook respectvol tegen elkaar bent, wie je ook bent. Ik kijk ernaar uit om de gemeente nog mooier te maken.”

De nieuwe kinderburgemeester en de loco blijven tot september volgend jaar in functie.