Kerklaan wordt fietsstraat, werkzaamheden starten maandag

De Kerklaan als fietsstraat. Artist impression van de Gemeente Groningen

De Kerklaan in de Noorderplantsoenbuurt wordt vanaf aanstaande maandag ingericht als fietsstraat. De werkzaamheden starten bij de Dierenriemstraat. Eind november moet de ombouw klaar zijn.

De aannemer voert het werk in verschillende fases uit. De eerste fase is inmiddels afgerond: er zijn overstortputten geplaatst waar overtollig regenwater naartoe kan.

Vanaf maandag aanstaande tot en met maandag 6 oktober wordt gewerkt aan de Dierenriemstraat. Vanaf vrijdag 3 oktober is de Kerklaan zelf aan de beurt, tussen de Tuinbouwstraat en de Stadhouderslaan. Dit werk duurt tot en met woensdag 22 oktober.

Daarna wordt het deel tussen de Stadhouderslaan en de Zwarteweg aangepakt. Hier wordt gewerkt van 9 oktober tot en met 21 november. Van 5 tot en met 21 november is het stuk tussen de Zwarteweg en de Kloosterstraat aan de beurt.

Op maandag 24 en dinsdag 25 november wordt het hele gedeelte tussen de Dierenriemstraat en de Kloosterstraat geasfalteerd. De weg is dan helemaal dicht. Het werk aan de Kerklaan is eind november nog niet af. Vanaf 16 februari 2026 wordt de klus hervat, na de winterperiode.

Omleidingen

De fietstunnel onder het spoor bij de Dierenriemstraat is vanaf maandag gesloten. Ook een deel van de Korreweg is tijdelijk niet bereikbaar voor doorgaand verkeer. Bewoners kunnen wel bij hun huizen komen.

Fietsers naar Paddepoel worden omgeleid via de Kloosterstraat, Zonnelaan en Grote Beerstraat. Wie richting Selwerd wil, kan via de Grachtstraat en Moesstraat. Auto’s volgen de omleidingsroutes via de Grote Kruisstraat, Nieuwe Boteringestraat en Moesstraat.

Ook fietsers moeten rustig rijden

De fietsstraat wordt een rood geasfalteerd stuk weg. Er komen drie verhogingen in de weg, ter hoogte van de tunnel. Deze zijn bedoeld om fietsers af te remmen. Daarnaast komt er veel groen in de straat, zoals plantenbakken.

De parkeerplekken komen straks op een verhoogd gedeelte te staan, gelijkvloers met de stoep. Van de 60 parkeerplekken blijven er straks 48 over. In een fietsstraat zijn automobilisten te gast en moeten daarom de snelheid aanpassen op fietsers. Ze mogen daarom niet harder dan 30 kilometer per uur.