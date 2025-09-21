KardingeRun trekt ruim 2.500 deelnemers: “Nieuw parcours is positief ontvangen”

Foto: Rieks Oijnhausen

De KardingeRun die zaterdag en zondag plaatsvond op en bij Kardinge heeft 2.525 deelnemers getrokken. Esther de Boer van de organisatie spreekt van een succesvolle editie.

Esther, het was de elfde editie. Hoe hebben jullie het gehad?

“Het was fantastisch. Op dit moment zijn we nog druk bezig met opruimen. Op beide dagen heb ik met veel deelnemers gesproken, en mensen hebben het erg leuk gehad. Men was erg enthousiast, ondanks dat het voor ons als organisatie aan de achterkant soms even flink rennen was om alles in goede banen te leiden. In vergelijking met eerdere edities waren er dit jaar wat dingen veranderd. Dat is altijd spannend, maar ik ben heel blij dat de deelnemers daar weinig tot niets van hebben meegekregen.”

Ruim 2.500 deelnemers. Welke afstanden waren voornamelijk populair?

“We hadden vier afstanden: 4, 8, 12 en 16 kilometer. En op zondag hadden we de FamilyRun. Wat we zien, is dat de 8 kilometer een hele populaire afstand is. Daar deden ruim 900 mensen aan mee. Voor veel deelnemers is de 4 kilometer wat te beperkt. De 12 en 16 worden beschouwd als afstanden voor de hele fitte deelnemers. En daarom is de 8 kilometer ideaal. En ook de FamilyRun. Die was met 870 deelnemers helemaal uitverkocht. Het is een groot onderdeel waarbij families het leuk vinden om er gezamenlijk aan deel te nemen. Kinderen die hun ouders enthousiasmeren of andersom. Dat is heel leuk.”

Je gaf het al aan: nieuwe onderdelen. Een van de nieuwe onderdelen was de start- en finishlocatie. Hoe is dat bevallen?

“Deze bevond zich dit jaar inderdaad op het evenemententerrein Momentum aan de Bieskemaar. En dat is goed bevallen. Qua oppervlakte is het heel prettig: het is wat compacter waardoor je overal snel aanwezig bent. Maar ook voor de muziek en horeca is het prettig. En voor ons als organisatie: zo hoeven we op deze plek geen rijplaten neer te leggen en hoeven we ook geen hekken te installeren. Het terrein is van nature hier al op ingericht. En een groot voordeel is dat er geen nachtbeveiliging nodig was. Je hebt het over een meerdaags evenement. Voorheen moest er in de nacht toezicht worden gehouden, maar dat hoeft op deze locatie niet. Kan het nog beter? Ongetwijfeld. Dit is de eerste keer dat start en finish op deze plek plaatsvonden. En je ziet altijd dingen die bij een volgende editie beter kunnen. Dat is een gezond proces.”

De KardingeRun is een obstaclerun. Met ook nieuwe onderdelen op de route…

“Dat klopt. We hadden de blubbercontainer, de rolling monkeybar en Esther’s Spookhuis. Om dit evenement in goede banen te leiden zijn er 110, voornamelijk, vrijwilligers actief. Je moet denken aan verkeersregelaars, EHBO’ers, mensen van de reddingsbrigade maar ook studenten Sportkunde van de Hanze. Een hele grote ‘shout-out’ naar hen. Vandaag stond een vriendin van mij bij het spookhuis. Zij had zich helemaal ingeleefd in het thema. Ze droeg een trouwjurk, had een bosje bloemen vast en had een masker op waardoor ze een heel eng gezicht had. Het was al heel vroeg Halloween op Kardinge, haha. De ‘rolling monkeybar’ heb ik zelf nog even ervaren: dit was een fantastisch onderdeel: heel cool en zwaar. Door je vast te pakken kon je jezelf laten rollen, waarbij je een opwaartse beweging moest maken. Heel erg tof.”

De deelnemers die hier op af komen: waar komen zij vandaan?

“Tachtig procent van de deelnemers komt uit Groningen. De rest komt uit de omgeving, uit Friesland en Drenthe. Maar we hebben bijvoorbeeld ook deelnemers uit Utrecht en IJsselstein gezien. Wat daar het verhaal achter is, dat weten we niet. Wellicht hebben zij in het verleden in de stad gewoond, hebben toen meegedaan aan een eerdere editie, en zijn zo van het evenement gaan houden dat ze hier speciaal voor terugkomen. Dat zou kunnen.”

Volgend jaar weer?

“Absoluut. Volgend jaar gaan we voor de twaalfde editie. Overigens zijn we heel benieuwd hoe mensen het ervaren hebben. Ondanks dat we al met veel deelnemers gesproken hebben, is het mogelijk om op onze Instagram-pagina een reactie achter te laten. We zijn benieuwd wat mensen van de nieuwe start- en finishlocatie vonden. En wat ze van het evenement an sich vonden. Met die reacties zijn we erg blij omdat het ons helpt om het evenement nog verder te verbeteren.”