Kamervragen over agressie tegen Groningse raadsleden

Kamerlid en voormalig wethouder Glimina Chakor (GroenLinks-PvdA) heeft de minister van Binnenlandse Zaken vragen gesteld over agressie en bedreigingen van raadsleden in Groningse gemeenten, naar aanleiding van een onderzoek van RTV Noord.

Volgens RTV Noord hebben tientallen raadsleden in Groningen te maken met intimidatie en agressie. Veel raadsleden doen geen aangifte van bedreigingen. Slechts zes procent meldt incidenten bij de politie.

Chakor wil weten waarom dit zo weinig gebeurt en hoe de aangiftebereidheid kan worden verhoogd. Ze vraagt daarnaast of extra afspraken nodig zijn over bescherming, preventie en nazorg en welke concrete maatregelen de minister neemt om de sociale veiligheid van raadsleden te versterken. Chakor vraagt of dit beeld overeenkomt met landelijke cijfers uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2024.

Verder vraagt Chakor hoe raadsleden beter bekend worden met steunpunten waar ze terechtkunnen bij agressie en intimidatie, bijvoorbeeld het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur en vertrouwenslijnen als NL Confidential.