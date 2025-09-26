Kabinet geeft fiat aan miljarden voor duurzaam herstel in Groningen

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het demissionaire kabinet heeft vrijdag ingestemd met een wijzigingsvoorstel van de Groningenwet en de mijnbouwwet. Daarmee worden de miljarden voor herstel en versterking in Groningen en Noord-Drenthe wettelijk vastgelegd. Ook toekomstige regeringen zijn zo verplicht om de afspraken na te komen.

De wetsvoorstellen regelen dat er de komende dertig jaar geld blijft voor schadeherstel, woningversterking en investeringen uit het programma Nij Begun. In totaal gaat het om 22 miljard euro. Elk jaar moet de regering rapporteren hoe de afspraken worden uitgevoerd.

Een belangrijk onderdeel is de regeling Daadwerkelijk Herstel. Daarmee mag het Instituut Mijnbouwschade Groningen schades tot 60.000 euro herstellen zonder eerst de oorzaak te onderzoeken. De Raad van State had daar forse kritiek op. Volgens het adviesorgaan beperkt de wet het recht van de Tweede en Eerste Kamer om jaarlijks over de begroting te beslissen en kan de schaderegeling leiden tot hogere kosten en ongelijke uitkomsten tussen bewoners.

Maar door toch met de wetten in te stemmen, schuift het kabinet de kritiek terzijde: de wetsvoorstellen van staatssecretaris Eddie van Marum (BBB) zijn ongewijzigd doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Als beide Kamers en daarna de koning instemmen, worden de vernieuwde wetten definitief. Wanneer de behandeling plaatsvindt, is nog niet bekend.

