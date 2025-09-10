Just Stop Fast Fashion reageert op raadsvragen PVV en VVD

Foto: Patrick Wind 112Groningen.nl

De klimaatactivisten van Just Stop Fast Fashion hebben kritisch gereageerd op de aankondiging van de raadsfracties van de PVV en VVD om vragen te stellen aan het gemeentebestuur.

Activisten van Just Stop Fast Fashion (een groep binnen Extinction Rebellion) goten afgelopen donderdag ‘olie’ (water met zwarte kleurstof) op de vloeren van meerdere kledingwinkels. Volgens de actiegroep stond de vloeistof symbool voor de vervuiling van de mode-industrie. De fracties van de PVV en VVD stellen dat de actie zorgde voor overlast, schade en risico’s voor ondernemers en winkelend publiek. Ze vinden het onbegrijpelijk dat er niet is ingegrepen en dat er geen aanhoudingen zijn verricht.

Volgens Just Stop Fast Fashion verliep de demonstratie vreedzaam. Er was geen materiële schade, en de bedrijven doen geen aangifte tegen de demonstranten. De klimaatactivisten stellen dat de PVV en VVD oproepen tot het straffen van wat niet strafbaar is en tot het inperken van de vrijheid van meningsuiting.

Woordvoerder Olax Outis: “Ze blazen hoog van de toren over de schade die wij zouden hebben aangericht, en de kosten voor zogenaamde ondernemers, maar negeren dat het hier gaat om internationale miljardenbedrijven die het voortbestaan van de mens bedreigen, en jaarlijks voor duizenden doden verantwoordelijk zijn, om nog maar te zwijgen van de miljoenen niet-dodelijke slachtoffers, zoals de meer dan een miljoen Oeigoeren die in concentratiekampen in China onze kleding in elkaar naaien.”

Fast fashion is volgens de klimaatactivisten overproductie, gebouwd op mensenrechtenschendingen. De industrie is verantwoordelijk voor 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot – meer dan alle lucht- en scheepvaart bij elkaar opgeteld – en daarmee een van de grootste fossiele industrieën. Bovendien is er soms sprake van kinder- en slavenarbeid.