Jorinde van Klinken op WK Atletiek vol overtuiging naar finale discuswerpen

Jorinde van Klinken - Foto via Sport050

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft zich zaterdag op dag één van het WK Atletiek in Tokio probleemloos geplaatst voor de finale van het discuswerpen.

Al in haar eerste van drie pogingen om de kwalificatielimiet van 64 meter 00 te overtreffen belandde haar schijf ver genoeg in het gras. De afstand was 66 meter 39 en een tweede en derde poging waren dus niet nodig. De finale begint zondagmiddag om 12.10 uur (Nederlandse tijd). Daarin is de 25-jarige Van Klinken niet de enige Nederlandse. Alida van Daalen uit Rotterdam plaatste zich eveneens voor de finale, zij het op het nippertje, als twaalfde.

Van Klinken gaat in Tokio voor een medaille. Tijdens de WK’s van 2022 en 2023 eindigde ze als vierde en liep ze dus net een plak mis. Zaterdag moest ze alleen de Olympisch kampioene, de Kroatische Sandra Elkasevic, voor zich dulden. Die wierp haar discus 66 meter 72 ver. Grote titelfavoriet is echter de Amerikaanse Valarie Allman.

Van Klinken heeft grote ambities. “Ik ben in topvorm en zou zwaar teleurgesteld zijn als ik hier wegloop zonder medaille,” zei ze voor de NOS. “Ik denk dat ik op mijn best ooit ben. Ik weet wat ik kan en doe zeker mee voor de medailles.” Ze zegt zelfs voor goud te gaan.