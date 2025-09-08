Jongeren en ouderen werken samen aan theaterproject in Haren

Foto: Nienke Maat

In Haren hebben jongeren van Theater De Steeg en bewoners van ZINN De Dilgt vorige week samen een theaterproject gedaan. Ze deelden verhalen en maakten daar een voorstelling van.

Regisseur Karin Noeken begeleidde de jongeren. Tijdens het project spraken jongeren met bewoners van De Dilgt. Aan het eind van de week presenteerden ze deze verhalen in een theatrale voorstelling in het woonzorgcentrum.

Volgens Noeken leerden jongeren en ouderen veel van elkaar: “Jongeren en ouderen komen elkaar in het dagelijks leven nauwelijks tegen. Toch kunnen ze veel van elkaar leren. Thema’s als eenzaamheid spelen niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren. Door verhalen te delen, ontstaat verbinding en vaak zelfs vriendschap.”

Ook voor de deelsnede ouderen was de samenwerking zinvol, vertelt bestuurslid Carry de Niet van ZINN: “Kunst verbindt. Of dat nu muziek, beeldende kunst of theater is. De verbinding die ontstaat als mensen gewoonweg van iets genieten of juist samen aan iets werken of ervaringen en levensverhalen delen is iedere keer weer uniek. Zeker de projecten waarin ouderen samenwerken met jongeren of studenten. Die dynamiek is heel bijzonder. ”