Jeugdbescherming Noord krijgt certificaat terug, maar blijft onder toezicht

Jeugdbescherming Noord (JBN) heeft zijn certificaat voor jeugdbescherming en jeugdreclassering opnieuw gekregen van het Keurmerkinstituut (KMI). Met het certificaat kan de organisatie blijven werken. Dat neemt niet weg dat de organisatie tot januari onder het vergrootglas ligt van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het Keurmerkinstituut zegt dat JBN nu voldoet aan de normen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat betekent dat de organisatie de vereiste processen en organisatorische afspraken op orde heeft. Volgens KMI-directeur Sara van den Broek gaat het hierbij om procesmatige normen, niet om een toets op de kwaliteit van de zorg zelf.

Hausse aan problemen

Vorig jaar december verloor de organisatie haar permanente certificaat. Sindsdien opereerde de organisatie onder een tijdelijk certificaat. Zonder dat certificaat mag de organisatie geen hulp verlenen.

Vorige maand werd ook bekend dat Jeugdbescherming Noord onder verscherpt toezicht is geplaatst en dat de Raad van Toezicht aftreedt. Uit onderzoek werd duidelijk dat kinderen en jongeren in de provincies Groningen en Drenthe niet op tijd de hulp en bescherming krijgen die ze nodig hebben. Jongeren en gezinnen moeten lang wachten voordat er actie wordt ondernomen. Wanneer een aanmelding binnenkomt, moet de jeugdbescherming binnen vijf dagen een eerste gesprek hebben gehad. In twee van de vijf situaties wordt dat niet gehaald. Vervolgens moet er binnen zes weken een plan van aanpak zijn. Dit gebeurt in zeventig procent van de gevallen niet. Verder bleek dat dossiers niet nauwkeurig worden bijgehouden, waardoor onduidelijk is welke problemen er spelen en welke hulp nodig is.

In Groningen en Drenthe werd een meldpunt opgericht voor ouders, huisartsen, pleegouders en andere betrokkenen. Daar kwamen tientallen meldingen binnen over de situatie bij JBN. De 22 gemeenten in Drenthe en Groningen hebben hun gemeenteraden geïnformeerd over het besluit van het KMI. Volgens hen is het beste scenario dat JBN overeind blijft, zodat de continuïteit van jeugdbescherming in de regio behouden blijft.

JBN blij, maar weet dat meer nodig is

De directie van Jeugdbescherming Noord laat weten blij te met het terugkrijgen van het certificaat. Maar volgens bestuurder Hemmala Sheerbahadoersing is ook duidelijk dat de organisatie nog flinke stappen moet zetten.

“Het is voor de organisatie fijn dat een onafhankelijk toezichthouder nu ook concludeert dat we goede stappen hebben gezet”, vindt Sheerbahadoersing. “Sinds maart werken we hard aan het herstel en het terugkrijgen van het certificaat laat zien dat we op de goede weg zijn. Zo zijn er de afgelopen maanden meer jeugdbeschermers bij gekomen en is er veel beter zicht op veiligheid.”

Volgens Sheerbahadoersing is er meer nodig om het vertrouwen in de organisatie terug te winnen: “Dat komt niet alleen terug met een certificaat, dat verdienen we alleen door het elke dag in de uitvoering beter te doen voor jongeren, gezinnen en medewerkers. We zijn er nog niet en we gaan door met verbeteren voor de jongeren en gezinnen die aan ons zijn toevertrouwd.”