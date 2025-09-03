Jaarwisseling opnieuw met Wintergoud en vuurwerkvrij aftelmoment

Foto Andor Heij. Wintergoud

Groningen krijgt rond de jaarwisseling opnieuw het evenement Wintergoud en een vuurwerkvrij aftelmoment. Dat heeft het gemeentebestuur woensdag bekendgemaakt.

Volgens de gemeente heeft Wintergoud een positieve impuls gegeven aan de periode rond de jaarwisseling. De publiekswaardering was hoog en er kwamen veel mensen op de binnenstad af. Wintergoud betkende een maan lang een ijsbaan, een reuzenrad en kraampjes op de Grote Markt.

Ook is er weer een vuurwerkvrij aftelmoment op de Grote Markt. Er waren tijdens de afgelopen jaarwisseling geen veiligheidsincidenten rond het aftelmoment.

Er is nog geen nationaal vuurwerkverbod. Wel zijn twaalf locaties in de stad opnieuw vuurwerkvrij verklaard. Ook komen er weer preventieve maatregelen: communicatie met mogelijke overlastgevers, inlevermomenten voor grofvuil en voorlichtingslessen door HALT.