Inwoner van Haren wint twee ton bij Staatsloterij

Een nog onbekende inwoner van Haren heeft bij de Staatsloterij-trekking van woensdag 10 september 200.000 euro belastingvrij gewonnen.

De winnaar, meespelend met lotnummer AK 41825, kocht zijn of haar lot bij de Primera in Haren. Een inwoner van Hoogezand won eveneens twee ton, met hetzelfde lotnummer. Zij worden verzocht zich te melden op het kantoor van Nederlandse Loterij, waar Staatsloterij onderdeel van is.

Bjorn Rosner van de Staatsloterij: “Twee winnaars op dezelfde avond die hun lot zo dicht bij elkaar hebben gekocht, dat zien we niet vaak. We kijken er naar uit de winnaars te ontvangen en, wanneer gewenst, te voorzien van advies en begeleiding bij deze plotselinge rijkdom.”

De Jackpot van 17,8 miljoen euro viel deze trekking niet en staat daarom bij de volgende reguliere trekking van Staatsloterij (op 10 oktober) op maar liefst 21,6 miljoen euro belastingvrij. Dat is de hoogste Jackpotstand sinds oktober 2022. Toen viel de Jackpot van 25,7 miljoen euro.