IJsvereniging Onnen bestaat honderd jaar: “Nostalgie spreekt boekdelen”

In 2021 kon er voorzichtig geschaatst worden in Onnen. Foto: ijsvereniging Nooitgedacht

IJsvereniging Nooitgedacht in Onnen bestaat honderd jaar. Dit weekend, tijdens Open Monumentendag, wordt dat gevierd met een expositie die veel belangstellenden trekt. Een gesprek met voorzitter Jan Ubels.

Jan, honderd jaar schaatsen in Onnen…

“Het begon in 1925. In die tijd werd er wat vaker geschaatst dan we in de afgelopen jaren hebben kunnen doen. Toen kwam het regelmatig voor dat men ‘flauw was’ van al die winter. Daar kunnen we ons tegenwoordig maar weinig bij voorstellen. Dit weekend vieren we inderdaad een feestje. Onze ijsbaan is te vinden aan de Tijborgsteeg. In de zomer is het in gebruik door de voetbalvereniging, in de winter, vanaf 1 december, zetten wij het onder water. Bij de velden staat een multifunctioneel gebouw. Daar organiseren we dit weekend een expositie.”

Hoe zijn jullie bij deze expositie te werk gegaan?

“We laten foto’s en attributen zien die te maken hebben met honderd jaar ijsvereniging. In de aanloop hebben we in het dorp een vraag uitgezet of mensen thuis ook materialen hadden. Daar zijn veel reacties op gekomen. Er kwamen bijvoorbeeld foto’s tevoorschijn, maar ook krantenknipsels. De attributen en rekwisieten die je ziet, die komen uit onze eigen collectie. De foto’s en krantenknipsels hebben we uitvergroot en die zijn hier te zien. Ook hebben we een projectie gemaakt met beeldmateriaal die doorlopend te zien is.”

Het klinkt gezellig bij jou op de achtergrond…

“Dat is het ook. We zijn vanochtend rond 10.00 uur begonnen en we waren tot 16.00 uur geopend. Morgen, op zondag, zijn we nogmaals geopend. Het beeldmateriaal kan bekeken worden, we hebben een hapje en drankje, of koek en zopie, zoals je wilt en voor de kinderen hebben we buiten een Winter World Springkussen. Mijn schatting is dat er vandaag al zeker dertig mensen zijn geweest. En wat je zegt klopt, het is gezellig. Er worden herinneringen opgehaald en er worden mooie verhalen verteld.”

Ook is er vanwege het jubileum een boek gemaakt hè?

“Daar heeft de Harense Historische Vereniging Old Go zich voor ingezet. Als vereniging hebben zij dit weekend, tijdens de Open Monumentendag, hun pijlen gericht op Onnen. Zo rijdt er bijvoorbeeld een koets door het dorp en zijn er bij verschillende gebouwen bordjes in de tuinen geplaatst die iets vertellen over de vroegere functie: de bakkerij, de slagerij. Wij hebben aansluiting gezocht bij dit evenement. Het boek dat gemaakt is, richt zich op onze geschiedenis.”

Hoe belangrijk is de ijsvereniging voor het dorp?

“Die is belangrijk. Onnen heeft door de jaren heen veel zien vertrekken. Ik noemde al even de bakkerij en de slagerij. Met ons als vereniging gaat het goed. We vragen een contributie die rond de 6 euro ligt. We zien dat mensen ook lid blijven. We kunnen een relatief lage contributie vragen omdat we geen winstoogmerk hebben. Het verenigingsgebouw delen we met een andere gebruiker, waardoor de huur- en onkosten relatief meevallen. Maar wat wel een zorg is, dat is de betrokkenheid bij de vereniging.”

Waarmee je verwijst naar Moeder Natuur…

“Klopt. Afgelopen winter hebben we één keer de ijsbaan kunnen openen. Dat is heel summier. De langere termijn is daarom best wel zorgelijk. Als we nooit meer kunnen schaatsen, wat moeten we dan met onze ijsvereniging? En de effecten daarvan zie je nu ook al. Als ik met jongeren uit het dorp spreek over ‘polderritsen’, dan kijken ze je vragend aan. Deze schaatstocht, door een polderlandschap, die kennen ze niet meer. En dat is zonde en zorgelijk tegelijk. Maar ach, aan opheffen denken we nu nog niet. Bovendien kunnen we ook altijd nog de overstap maken naar een zwemvereniging.”

Wordt er nu op deze herfstdag ook verlangend vooruitgekeken naar de komende winter?

“Jazeker. De nostalgie spreekt vandaag boekdelen. Er worden mooie verhalen verteld. En het is vandaag ook een beetje een reünie. De oudere garde komt elkaar tegen, er wordt bijgekletst en er worden herinneringen opgehaald. En dat is superleuk. En hopelijk kunnen we dat over een aantal maanden nog eens doen: met warme chocolademelk en een broodje bal langs een dichtgevroren baan. Dat zou toch wel de kers zijn op ons jubileum.”

De expositie is op zondag geopend van 10.00 tot 16.00 uur en is te vinden in het verenigingsgebouw aan de Tijborgsteeg in het dorp.