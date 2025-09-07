Hunzedal staat zondag centraal in tv-uitzending Vroege Vogels

Het Hunzedal bij Oude Roode Haan. Foto: Andreh123 - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109337326

De televisieaflevering van Vroege Vogels, die zondagavond op NPO 2 wordt uitgezonden, staat volledig in het teken van het Hunzedal. Presentator Menno Bentveld heeft zich twee dagen laten onderdompelen in wat het natuurgebied te bieden heeft.

Het Hunzedal is een natuurgebied ten zuidoosten van de stad Groningen. Het vormt een groene buffer die in het verlengde van de stad ligt en overloopt in de provincie Drenthe. Het dal heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de ijstijden. Het is een van de oudste beekdalen in Nederland, gevormd door de stroming van de rivier de Hunze. Door de eeuwen heen werd het dal voornamelijk gebruikt voor landbouw. Vanaf de jaren zestig werd de Hunze gekanaliseerd om de afvoer van water te versnellen, wat de natuurlijke staat van het gebied aantastte.

Natuurorganisatie Het Groninger Landschap speelde een cruciale rol in het herstel van het Hunzedal. Sinds 1978 zet de organisatie zich in om de gekanaliseerde Hunze te herstellen en de oorspronkelijke meanderende rivierloop terug te brengen. Dit project, dat in de jaren negentig echt op gang kwam, had als doel de biodiversiteit te vergroten en de natuurlijke veerkracht van het gebied te herstellen. Dankzij deze projecten is het Hunzedal weer een belangrijk leefgebied voor diverse planten- en diersoorten, zoals de otter, de ijsvogel en verschillende soorten weidevogels.

Dat herstel is ook te zien in de aflevering van Vroege Vogels. Zo krijgt de witwangstern een hoofdrol. Tijdens de opnames zitten de vrouwtjes op hun nesten en vliegen de mannetjes telkens aan met voedsel. Het camerateam van negen man heeft tientallen paartjes geteld, wat dit de grootste kolonie van Nederland maakt. Ook steltkluten en zeearenden, die beide sinds kort het Hunzedal hebben ontdekt, komen in beeld.

Naast de fauna krijgt ook het landschap veel aandacht. Water speelt namelijk een sleutelrol in het Hunzedal. In de zogenaamde zomerpolders, waar de witwangsterns en steltkluten broeden, fluctueert het waterpeil. In het vroege voorjaar is het peil hoog, in de nazomer is het laag. Die dynamiek is belangrijk voor de soorten die hier voorkomen. Ondanks deze schommelingen blijft de waterstand in het nabijgelegen Zuidlaardermeer gelijk. Dit is vanwege de landbouw en waterveiligheid, terwijl de natuur juist het beste gedijt bij een dynamisch waterpeil. Zonder een dynamisch waterpeil zouden oevers dichtgroeien en zou er snel een wilgenbos ontstaan. En dat wil Het Groninger Landschap juist voorkomen, omdat zo’n bos een harde grens creëert tussen water en land.

De uitzending over het Hunzedal is zondagavond 7 september om 19.25 uur te zien op NPO 2.