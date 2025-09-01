Humanitas hervat ontmoetingsgroep voor mantelzorgers bij dementie: ‘De mensen hier begrijpen mij’

Foto ter illustratie (afbeelding: Rijksoverheid)

Steunpunt Mantelzorg van Humanitas Groningen begint vanaf oktober dit jaar weer met het organiseren van ontmoetingsgroepen voor Groningers die zorgen voor iemand met dementie.

In zo’n ontmoetingsgroep kunnen mantelzorgers hun verhaal kwijt en ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers. Volgens Humanitas helpt het praten met lotgenoten de deelnemers bij het omgaan met stress en bepaalde gevoelens. Ook worden praktische dingen besproken, zoals hoe je bepaalde zaken kunt regelen.

“De mensen hier begrijpen mij”, vertelt een deelnemer van één van de bestaande groepen voor mantelzorgers. “Ze hebben aan een half woord genoeg.” Het is die herkenning die ook kan helpen om de situatie beter te accepteren, aldus Humanitas.

Ontmoetingsgroepen

Het Steunpunt Mantelzorg is van plan om twee keer per jaar een reeks van vijf ontmoetingen te organiseren. Dit doen ze in samenwerking met het Odensehuis Groningen, een inloophuis voor mensen met dementie, waar de ontmoetingen ook plaatsvinden. Mantelzorgers kunnen hun naasten, voor wie ze zorg dragen, meenemen – deze mensen worden dan tijdelijk opgevangen in het huis.

Aanmelden kan via dit aanmeldingsformulier of door Humanitas te bellen.