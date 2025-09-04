Huizenprijzen Groningen met bijna 11 procent gestegen

Huizen in de gemeente Groningen waren dit voorjaar 10,8 procent duurder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het gaat om de snelste prijsstijging in het tweede kwartaal sinds 2022. Vorig jaar stegen de prijzen in Groningen met 9,5 procent. Toch is het percentage relatief laag, vergeleken met vijftien gemeenten die qua woningvoorraad met meest op Groningen lijken. Het gaat onder meer om Leeuwarden, Assen, Meppel en Zwolle.

In Groningen zijn dit jaar tot en met juli 541 nieuwe woningen opgeleverd. Volgens het Kadaster bedraagt de gemiddelde verkoopprijs 405 duizend euro.