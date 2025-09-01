Huis Beno Hofman vanaf nu overnachtingsplek

Foto: Julia Castro

Wijkhotel Stee en Stad heeft afgelopen juli de oud-woning van stadshistoricus Beno Hofman aan de Noorderbinnensingel 135a overgenomen van woningbouwcorporatie Lefier. Vanaf 19 september kan het huis voor minimaal drie overnachtingen geboekt worden.

Een bijzondere overname, volgens Ylvalie Dik van Stee in Stad. “Beno heeft veel voor de stad betekend, rondom historie en cultuur, maar ook voor de Stadjers zelf. Het is heel bijzonder en mooi om zo’n plek te mogen aanbieden. En dit was ook de wens van Beno: dat zijn huis toegankelijk zou worden voor iedereen.”

Origineel

De sociale huurwoning uit 1949 werd bijna 25 jaar lang gehuurd door Beno Hofman, tot zijn overlijden in december 2023. Het opvallende is dat alles van het huis nog in de stijl van de jaren ’50 is, zoals de glas-in-loodramen, de wanden, de tegelvloeren, de granieten keuken en de deurklinken.

De originaliteit van het huis is mede te danken aan de kritische houding van de eerste bewoner: hij heeft alle mogelijke vernieuwingen aan het huis tegengewerkt. Beno besloot dit plan voort te zetten, toen hij de woning in 1999 betrok.

De originele staat van het blijft ook nu zo veel mogelijk gekoesterd. Wel heeft Stee en Stad het huis opnieuw moeten inrichten. Dik: “Heel veel ruimten waren leeg. We hebben die schoongemaakt en opnieuw ingericht met meubels. We hebben qua stijl vooral de jaren vijftig proberen aan te houden. Alleen de bedden zijn echt nieuw.”

Overnachten

Tijdens Noorderzon hebben de eerste twee personen al wat dagen kunnen doorbrengen in het huis. “Dat was goed bevallen en was gelijk een soort test voor ons hoe het ging.”

Vanaf 19 september kunnen mensen de woning voor minimaal drie nachten boeken. “Iedereen kan dat doen”, zegt Dik. “Het zou natuurlijk leuk zijn dat er mensen op af komen die ook een beetje geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de stad. Wat ook leuk is dat je veel ruimte hebt. Normaal bieden we kamers aan met een gemeenschappelijke ruimte. Hier heb je echt een heel appartement. Dus in die zin heb je ook meer vrijheid.”

Lezingen of wandelingen

Naast overnachten lopen er nog ideeën om meer te doen met de woning, zoals het houden van lezingen of het organiseren van stadswandelingen. Maar dit blijven voor nu nog speculaties. Dik: “We willen er wel naar kijken of dat haalbaar is.”