Houtenaar steekt medepassagiers met injectienaald in trein richting Stad

Foto: MART PRODUCTION via Pexels

Een 36-jarige man uit Houten heeft eind mei in de trein tussen Zwolle en Groningen twee passagiers gestoken met een injectienaald.

Volgens RTV Drenthe en DvhN vond het incident eind mei plaats in de trein in de buurt van Meppel. Op dit station werd de man ook aangehouden. Eén slachtoffer raakte gewond aan zijn hand, de ander aan zijn scheenbeen. Uit onderzoek na het incident bleek dat in de naald geen vloeistof zat. Duidelijk is ook dat de slachtoffers geen hiv hebben opgelopen.

Het Openbaar Ministerie spreekt van een poging tot zware mishandeling. In de rechtbank in Assen gaf de man toe dat hij had gestoken, maar zei niet te weten waarom. Volgens hem was hij onder invloed van drugs. De man wordt nog onderzocht door een psychiater.

De rechter besloot dat de man zijn proces thuis mag afwachten, omdat er onvoldoende redenen zouden zijn om hem langer vast te houden. Wanneer de zaak verder inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.