Horeca Xperience trekt volle zalen in Martiniplaza

De Groningse horecawereld stond maandag volop in de schijnwerpers tijdens de Horeca Xperience in Martiniplaza. Bezoekers uit de stad en daarbuiten kwamen samen om de nieuwste trends, producten en innovaties in de horeca te ontdekken.

Vorig jaar vond de beurs nog plaats op in de Martinikerk. Maar de belangstelling is volgens de Horeca Xperience zo sterk gegroeid dat de organisatie dit jaar uitweek naar Martiniplaza.

De beurs bood een mix van proeverijen, workshops en presentaties. Van duurzame drankconcepten tot innovatieve kooktechnieken: ondernemers, studenten en liefhebbers konden overal inspiratie opdoen, contacten leggen en ideeën uitwisselen.

Een van de hoogtepunten was de Klaar Af Kook-wedstrijd, waarbij jonge talenten het tegen elkaar opnamen achter het fornuis. Onder grote druk kookten zij gerechten met een mysterieuze box aan ingrediënten.

Daarnaast trok de tapwedstrijd veel kijkers. Deelnemers lieten zien hoe je het perfecte biertje tapt: strak, met de juiste schuimkraag en binnen de tijd.