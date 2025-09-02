Hoogeveen maatje te groot voor Velocitas 1897 in KNVB beker

Screenshot Hoogeveen TV. Hoogeveen - Velocitas

Eersteklasser Velocitas 1897 heeft de eerste ronde van de grote KNVB beker dinsdagavond niet overleefd. In en tegen Hoogeveen werd met 6-1 verloren.

Velocitas verdiende de plek in het bekertoernooi, waar later ook de profclubs instromen, door de halve finale te halen van de noordelijke districtsbeker. Velocitas deed meer dan dat, want de Groningers pakten die beker door in de finale verrassend met 3-0 te winnen van vierde divisionist HZVV.

Vroege achterstand

Op hetzelfde complex, sportpark Bentinckspark, bij de buurman van HZVV, Hoogeveen, ging het dinsdag echter fout. Al binnen een halve minuut stond Velocitas achter. De inzet van Siemen Krikke leek houdbaar, maar vloog wel achter doelman Feike Spoor.

Velocitas kreeg snel een kans om op gelijke hoogte te komen, maar de van Helpman overgekomen Tim Sanders schoot te zacht in.

Half dozijn

Daarna was het afgelopen met de dadendrang van Velocitas. Hoogeveen, dat vorig seizoen naar de derde divisie promoveerde, liep na een 5-0 ruststand uit naar 6-0. De van Be Quick 1887 overkomen Krikke scoorde nog drie keer. Levon van Dijk en Lars Miedema maakten de andere twee doelpunten.

Eretreffer

De Groningers kwamen er wel een paar keer gevaarlijk uit en na 80 minuten kreeg Velocias de eretreffer. Jesse Bosgraaf kreeg vanaf rechts de vrije doortocht en schoot de eindstand op het scorebord: 6-1.

Velocitas komt zaterdag weer in actie. Dit keer voor de noordelijke districtsbeker. In de eerste ronde van de poulefase werd al met 5-0 afgerekend met Gorecht. Winst uit bij tweedeklasser SVZ is waarschijnlijk voldoende om al vroegtijdig de knock-outfase te bereiken.