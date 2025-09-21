Het Paleis opent zondag de deuren: “Neem een kijkje in de ateliers”

Foto: Joris van Tweel

Het Paleis aan het Boterdiep organiseert zondag 21 september een open dag. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn geïnteresseerden welkom in het gebouw dat ooit in gebruik was als het scheikundig laboratorium van de Rijksuniversiteit.

“Op de open dag zullen kunstenaars zich in hun ateliers presenteren,” laat de organisatie weten. “Er zullen schilderijen te zien zijn, maar ook installaties; er zal muziek te horen zijn en er wordt gedanst. Gedurende de open dag vinden er rondleidingen plaats en er is een kinderatelier. In Het Paleis werken ongeveer 160 mensen. Neem een kijkje in de ateliers, maar laat je ook verrassen door het gebouw en de vele doorkijkjes die er te vinden zijn. En kijken mag, maar de meeste kunstwerken zullen op deze dag ook te koop zijn.”

Het Paleis aan het Boterdiep werd oorspronkelijk gebouwd als het Scheikundig Laboratorium van de Rijksuniversiteit Groningen. Het opende in 1912 en was destijds een van de modernste laboratoria in Europa. Het gebouw in neorenaissancistische stijl werd ontworpen door architect J.A.G. van der Steur, dezelfde architect als van het huidige Academiegebouw. Dit verklaart de opvallende architectonische gelijkenis die het gebouw de bijnaam ‘Het Paleis’ heeft bezorgd.

In de decennia na de opening werd het gebouw meerdere malen uitgebreid. Door de snelle groei van het scheikunde-onderwijs werd het gebouw uiteindelijk te klein. In de jaren zestig verhuisde de faculteit naar het Zernikecomplex, waarna het gebouw werd gebruikt door de medische faculteit. Vanaf de jaren negentig raakte het pand in verval en werd het gekraakt. Dankzij de inzet van een groep kunstenaars en een renovatie werd het in 2009 getransformeerd tot wat het nu is: een cultureel woon- en werkcomplex met ateliers en woningen.

Tegenwoordig is Het Paleis een broedplaats waar kunstenaars, vormgevers, ondernemers en cultuurliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.