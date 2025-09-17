Nieuw appartementencomplex ‘Voltage’ aan het Europapark geopend

Het nieuwe appartementencomplex ‘Voltage’ van wooncorporatie Nijestee is officieel geopend. Het complex aan de Tonkensstraat op het Europapark moet de woningnood verzachten en biedt verschillende soorten woningen voor mensen uit diverse inkomensklassen.

Het complex biedt ruimte voor acht maisonettes, 77 sociale huurwoningen en 31 midden-huurwoningen die bestemd zijn voor starters, gezinnen en senioren. Ook is er gedacht aan faciliteiten zoals een fietsenstalling waar je ook je bakfiets kwijt kan en je scootmobiel kan opladen.

Het complex is niet volledig ter plekke opgebouwd, maar deels in een fabriek. Hierdoor kon het gebouw sneller worden geplaatst en afgemaakt. “We halen nog niet de woningbouw aantallen die we zouden willen halen, verklaart wethouder Rik van Niejenhuis, “en dan is dit type gebouw precies wat we nodig hebben in Groningen”.

De natuur wordt ook niet vergeten. Als cadeautje van de gemeente is voor het complex een bijenhotel geplaatst. Ook de bomen die weggehaald zijn bij de aanpak van Ring Zuid zullen binnenkort een nieuw plekje vinden in de omgeving van het appartementencomplex Voltage.