Het Groene Kruis ontvangt Gouden Luier: “Wasbare luiers besparen afval en geld”

Foto: Rieks Oijnhausen

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) heeft kraamzorgorganisatie Het Groene Kruis een Gouden Luier uitgereikt. De kraamzorgorganisatie is de eerste zorgpartij in de regio die volledig gebruik gaat maken van wasbare luiers.

“De gemeente Groningen heeft als doel om in 2030 afvalvrij te zijn,” vertelt Wijnja. “We motiveren en faciliteren inwoners om afval te scheiden, zodat we het kunnen hergebruiken als grondstoffen voor nieuwe producten. In vergelijking met andere gemeenten doen we het ontzettend goed en daar mogen we in het noorden trots op zijn. Toch zijn er afvalstromen die moeilijk om te zetten zijn naar grondstoffen, en de plastic wegwerpluier is daar een goed voorbeeld van.”

Op het gebied van wegwerpluiers is er een wereld te winnen. Kinderen in Groningen zijn gemiddeld zindelijk als ze 3,5 jaar oud zijn. Dat betekent dat er per kind gemiddeld 5.400 wegwerpluiers worden gebruikt. Dit staat gelijk aan 1.134 kilo afval, een gewicht vergelijkbaar met dat van een nijlpaard. Bij wasbare luiers gaat het om een totale aanschaf van 36 stuks, wat uiteindelijk neerkomt op slechts 226,8 kilo afval per kind. Qua kosten gaat het om een verschil van ongeveer 750 euro.

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) (r) reikt de Gouden Luier uit.

Voorbeeldfunctie

Wijnja: “Wegwerpluiers, samen met ander wegwerpmateriaal zoals menstruatieproducten, vormen met acht procent de derde grootste afvalstroom in onze vuilniszak. Dat is veel, te veel. Er is een alternatief en daar willen we graag aandacht aan besteden.” De wethouder zegt blij te zijn met de samenwerking met Kraamzorg Het Groene Kruis om wasbare luiers onder de aandacht te brengen: “Professionals in de kraamzorg, ziekenhuizen, verloskundigen en kinderdagverblijven staan in direct contact met (toekomstige) ouders en zijn een belangrijke bron van informatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie en geven de standaard door. Veel ouders zijn echter niet op de hoogte van de alternatieven of weten niet hoe wasbare luiers precies werken. Wasbare luiers zijn niet alleen duurzamer, maar over de gehele luierperiode ook een stuk goedkoper. Ouders kiezen natuurlijk zelf wat het beste bij hen past.”

Uit cijfers blijkt dat het aantal mensen dat kiest voor wasbare luiers toeneemt, mede door de komst van handige producten. Maar hoe werkt een wasbare luier precies? Duurzaam Groningen legt uit: “Je hoeft geen poepresten uit de luier te schrapen. De meeste luiersystemen werken met een inlegvel, waardoor er nog maar heel weinig babypoep in de luier terechtkomt. De gebruikte luiers bewaar je in een speciale luierzak. Als die vol is, gooi je de hele zak in de wasmachine. Met de juiste wasroutine wordt alles weer perfect schoon, inclusief je wasmachine. Wasbare luiers hebben eigenlijk maar één nadeel: de kosten bij aanvang zijn best hoog. Maar als je die afzet tegen de doorlopende kosten van wegwerpluiers, dan twijfel je niet.”