Helperzwembad is 100 jaar en krijgt monumentenstatus

Het Helperzwembad in Groningen bestaat een eeuw en is vrijdag officieel aangewezen als gemeentelijk monument. Tijdens een feestelijke ceremonie werd stilgestaan bij de rijke geschiedenis van het bad, dat in 1925 werd ontworpen door architect M.G. Eelkema. Ook kreeg het oude bad een nieuwe naam: het ‘Eelkema bad’, onthuld door nazaten van de architect.

Voor Meindert Ruiter, kleinzoon van de architect, had de dag een persoonlijke lading. “Ik ben opgegroeid met de verhalen van mijn oma over dit zwembad en over hoe trots mijn opa erop was. Dat het bad nu de naam van mijn grootvader draagt, voelt heel eervol. Voor onze familie is dit een bijzonder moment van trots, en we zijn blij dat het gebouw op deze manier behouden blijft.”

De middag was voor velen een weerzien met oude bekenden. Zo was ook oud-waterpoloër Abel Bousema aanwezig, jarenlang de keeper van waterpolovereniging ZCG. “Als ik hier naar binnen loop, komen meteen beelden van vroeger terug: de zware trainingen, de gezelligheid met het team en het samenzijn. Een hoogtepunt was onze promotie naar de eerste klasse, toen stonden we ineens landelijk op de kaart. Het Helperzwembad heeft daarin een grote rol gespeeld.”

Naast het jubileum en de nieuwe naam viel er nóg iets te vieren: wethouder Inge Jongman kwam langs om het Helperzwembad de status van gemeentelijk monument te geven. “Ik weet nog hoe ik hier als kind binnenkwam om te leren zwemmen. Het Helperzwembad is honderd jaar lang een plek geweest waar mensen samenkomen, sporten en herinneringen maken. Het is niet alleen architectonisch waardevol, maar ook een sociaal en maatschappelijk ankerpunt in de wijk. Dat willen we koesteren, en daarom is het nu een gemeentelijk monument”, vertelt Jongman.

Het jubileum wordt tot en met 14 september gevierd met allerlei activiteiten. Ook daarna staan er evenementen gepland, waaronder HelperSwim.