HelperSwim haalt bijna 3.000 euro op voor sport met handicap of chronische ziekte

Tijdens de HelperSwim is, eerder deze maand, in totaal bijna drieduizend euro opgehaald voor Stichting BEA. Het 24-uur durende zwemevenement op 13 en 14 september was het hoogtepunt van de jubileumweek van het Helperzwembad.

Tijdens de HelperSwim was er een heel etmaal lang in elke baan een zwemmer in het water. Deelnemers betaalden vijf euro voor twintig minuten zwemtijd. Dat geld, wat de zwemmers zelf betaalden of via sponsoring binnenbrachten, gaat naar stichting BEA. Deze stichting helpt kinderen en volwassenen met een handicap of chronische ziekte om te sporten.

De HelperSwim was onderdeel van het honderdjarig jubileum van het Helperzwembad. Tijdens de viering vonden een week lang activiteiten plaats. Zo werd het oude bad hernoemd tot het Eelkemabad en maakte wethouder Inge Jongman bekend dat het zwembad officieel de status van gemeentelijk monument krijgt. Ook was de entree van het Helperzwembad omgetoverd tot een mini-museum, waar bezoekers herinneringen konden bekijken aan het hondjarig bestaan, zoals oude diploma’s, advertenties, krantenknipsels en werkbriefjes.