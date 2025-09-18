Hellingbanen Gerrit Krolbrug weer toegankelijk

Foto: Gemeente Groningen (via X)

De hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug zijn weer geopend. De werkzaamheden zijn in de loop van woensdagmiddag afgerond.

De afsluiting was nodig, omdat de platen van de hellingbanen losser waren geraakt door het vele fietsverkeer. Ook sloot de bestrating niet meer goed aan op de hellingbanen. Dit zorgde voor geluidsoverlast voor omwonenden. Tijdens de werkzaamheden van woensdag zijn de platen stevig vastgezet, is de overgang van de bestrating verbeterd en is de belijning opnieuw aangebracht.

Fietsers en voetgangers konden tijdens de omleiding gebruikmaken van de oostelijke fietsloopbrug, die bereikbaar is via trappen.