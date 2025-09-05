Hellingbanen Gerrit Krolbrug dag dicht om geluidsoverlast aan te pakken

Foto: Gemeente Groningen (via X)

Op woensdag 17 september zijn de hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug van 07.00 tot 18.00 uur afgesloten vanwege werkzaamheden.

De afsluiting is nodig, omdat de platen van de hellingbanen losser zijn gaan zitten door veel fietsverkeer. Ook sluit de bestrating niet meer goed aan op de hellingbanen. Dit zorgt voor geluidsoverlast voor omwonenden. Tijdens de werkzaamheden worden de platen stevig vastgezet, de overgang van de bestrating verbeterd en de belijning opnieuw aangebracht.

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de omleiding gebruikmaken van de oostelijke fietsloopbrug, die bereikbaar is via trappen. Ook zijn er omleidingsroutes via de Noordzeebrug en de Oostersluis.

Om 18.00 uur zijn de werkzaamheden afgerond en kunnen de hellingbanen weer veilig worden gebruikt.