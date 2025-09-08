Helikopter met zeshoekige ‘wichelroede’ vliegt nu ook over noorden en oosten gemeente

Foto: SkyTEM via Provincie Groningen

Vanaf deze week is de bijzondere helikopter, met een grote, zeshoekige ‘wichelroede’ eronder, ook ten noorden en oosten van de stad Groningen te zien.

Deze maandag vliegt de helikopter bijvoorbeeld boven Ten Boer, Ten Post en Woltersum. Eerder waren al vluchten ten zuiden van de stad, boven Haren, Glimmen en andere locaties. De helikopter vliegt niet boven de stad zelf.

Onder het toestel hangt een groot meetinstrument van ongeveer 20 meter breed, waarmee de bodem en het grondwater in kaart worden gebracht. De metingen laten zien waar beschermende kleilagen liggen en waar zoet of zout grondwater voorkomt. Deze informatie helpt om het grondwater beter te beschermen en om toekomstige waterwinning te plannen.

De helikopter vliegt overdag op ongeveer 80 meter hoogte met een snelheid van 60 tot 80 kilometer per uur. Het kan kort geluidsoverlast veroorzaken en dieren kunnen schrikken. Bewoners wordt geadviseerd hun dieren goed in de gaten te houden.

Het project FRESHEM-NL is een samenwerking van provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten. In Groningen doen de provincie, waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en Waterbedrijf Groningen mee.