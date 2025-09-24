Healthy Ageing Campus toe aan uitbreiding en modernisering

De Healthy Ageing Campus (HAC) moet verder ontwikkeld worden. Daarvoor moet de campus bij het UMCG wel fors uitgebreid en gemoderniseerd worden.

De campus houdt zich bezig met het bevorderen van gezondheid en welzijn via innovatie, talentontwikkeling, onderzoek en zorg. Er werken duizenden zorgprofessionals, wetenschappers, onderzoekers, studenten en ondernemers. De verblijfskwaliteit laat echter nogal te wensen over.

Het gebied kent veel verhard oppervlak, er rijden en staan teveel auto’s en de campus vormt voor fietsers en voetgangers een barrière in de stad. Ook wordt de campus vanwege de klimaatverandering steeds kwetsbaarder voor hittestress en wateroverlast. Daarom hebben het UMCG, de RUG en de gemeente samen een gebiedsvisie opgesteld.

Het voormalig Bodenterrein, tussen de Vrydemalaan en de Oosterhamrikkade, wordt meegenomen in de gebiedsvisie. Er is daar ruimte voor meer onderzoeksfaciliteiten, bedrijvigheid, wonen, ontmoeting, vergroening en andere voorzieningen. Het autoverkeer blijft buiten de rand van de campus en er komt meer ruimte voor inpandig fietsparkeren. Er komen 300 tot 500 woningen, waarvan 30 procent sociale huur.

Tot 5 november kan iedereen reageren op de concept gebiedsvisie. De gemeente wil vervolgens begin volgend jaar de reacties en de definitieve gebiedsvisie aanbieden aan de gemeenteraad.