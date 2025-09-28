Haren wint straatvoetbaltoernooi: “Mijn wens is om voetbal op straat weer groot te maken” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Grote Markt vond zondag de finale plaats van de Wijkbattle. Dit is een gemeentebreed straatvoetbalproject dat zich onder andere richt op het verbinden van jongeren. Een gesprek met initiator Tom Klooster.

Tom, jij hebt een heel duidelijk doel, hè?

“Ik ben 25 jaar. En een jaar of 12, 13 geleden speelde ik vaak voetbal op pleintjes. Ik kwam uit school, de tas werd aan de kant geschoven en ik ging de wijk in om samen met mijn buurtgenootjes te voetballen. Wat toen heel normaal was, dat is de afgelopen jaren veel minder normaal geworden. Ik wijt dit voor een deel aan het telefoongebruik, waardoor er minder op straat wordt gespeeld. Terwijl die voetbalcultuur op straat hele belangrijke lessen brengt. Het legt verbinding, je leert respect voor elkaar te hebben, je leert technieken onder de knie te krijgen. Het is een hele interessante dynamiek op zo’n plein. En laten we eerlijk zijn: zijn de grootste voetballers van vandaag de dag niet ooit eens in hun straat, in hun buurt begonnen met voetballen?”

Dus je doel is om het straatvoetbal weer terug te krijgen in de wijken en dorpen…

“Dat klopt. In de afgelopen jaren heb ik van alles gedaan. Ik geef workshops, ik ben content creator waarbij ik video’s maak voor bedrijven en sinds enkele jaren ben ik als sportambassadeur aangesloten bij Sport050 van de gemeente Groningen. Deze week vond de Nationale Sportweek plaats. Enkele maanden geleden ben ik daar een plan voor gaan schrijven. Ik dacht, wat als we nu een wijkbattle organiseren. Dat we wijken en dorpen uit onze gemeente tegen elkaar laten voetballen? Dat zorgt voor beweging bij de jongeren, maar het zorgt ook voor verbinding en het zorgt ervoor dat er straatvoetbal wordt bedreven. Een initiatief waarmee voorkomen wordt dat jongeren het verkeerde pad opgaan en dat ze met hun vrienden gewoon lekker sportief bezig gaan. Ik heb het plan ingediend, ik kreeg een subsidie en de afgelopen maanden ben ik druk bezig geweest met de voorbereidingen.”

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Want het idee was om door middel van verschillende voorrondes toe te werken naar de grote finale die vandaag plaatsvond op de Grote Markt…

“Dat klopt. Dat was de insteek. Maar dat is een klein beetje anders gelopen. Vanwege te weinig animo zijn de voorrondes niet doorgegaan. Ondanks dat we in de voorbereiding er veel aandacht aan hebben besteed, waarbij we bijvoorbeeld contact hebben gehad met organisaties, we hebben flyers verspreid en ik ben naar voetbalclubs toegegaan, lukte het niet om dermate veel teams op de been te brengen om ook voorrondes te initiëren. Dus uiteindelijk hebben we vandaag alles gericht op de finale op de Grote Markt waarbij acht teams het tegen elkaar opnamen.”

Spelen op de Grote Markt. Ik kan me voorstellen dat verschillende voetballers wel wat zenuwachtig zijn geweest…

“Klopt. Dat zag je ook heel duidelijk toen ze voorzichtig de Grote Markt opliepen. Want wat gaat hier gebeuren? We hadden de Grote Markt mooi ingericht. Een DJ school was bijvoorbeeld aanwezig die drie talenten had afgevaardigd die het evenement van muziek voorzagen. En er was een demonstratieteam van Futsal Groningen. Deze professionele spelers hebben zelfs nog tegen een van de jeugdteams gespeeld. Dat was ontzettend leuk. Dankzij een samenwerking tussen Adidas Nederland, Voetbalshop Groningen en de Wijkbattle waren er shirt beschikbaar gesteld. Een van de teams had hier van tevoren al weet van gekregen, kwam bij de inschrijftafel en vroeg of ze het roze met witte shirt ook mochten hebben. En zo kreeg elk team zijn eigen kleur.”

Hoeveel wedstrijden zijn er in totaal gespeeld?

“Er zijn twaalf wedstrijden gespeeld. Langzaam is er toegewerkt naar de finale. Die finale ging uiteindelijk tussen Haren en Selwerd. Dat was een erg leuke clash, waarbij ik ook echt onder de indruk was van het niveau. De intensiteit lag hoog. We hadden bij de wedstrijd een scheidsrechter die actief is op het hoogste niveau in de zaal, en ook verbonden is aan de KNVB, maar die moest toch echt wel alle zeilen bijzetten. Het was een hele spannende wedstrijd. Lang bleef het 1-1. Maar in de slotfase wist Haren de winnende treffer te scoren: zij wonnen met 2-1 het kampioenschap. En of dat helemaal verrassend is. In Haren wordt veel gevoetbald en een aantal spelers in dit team zijn ook actief bij Be Quick. Het was een erg mooie wedstrijd.”

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Dat je zoiets kunt organiseren in de binnenstad. Hoe belangrijk is dat?

“Ik ben daar super dankbaar voor. Het is geweldig dat ik hier een vergunning voor heb gekregen en dat we straatvoetbal in de huiskamer van de binnenstad een podium hebben mogen geven. Want juist dat heeft de mogelijkheid geboden om deze sport aan de man te brengen, om te laten zien hoe tof dit is. Ja, het heeft veel voorbereidingstijd gekost. Maar als je ziet wat er vandaag is neergezet, dan kan ik alleen maar heel trots zijn.”

De gemeente bestaat uit een stad en twintig dorpen en nog veel meer wijken. Ik kan me voorstellen dat dit evenement vraagt om een vervolg waarbij elk dorp en elke wijk ook een team zou moeten hebben, toch?

“Dat ben ik helemaal met je eens. Ik hoop dat we dit volgend jaar nog dunnetjes over kunnen doen, en dat we het tot een inspirerend evenement kunnen maken. Dit was de eerste editie. De komende tijd gaan we het evalueren. Wat ging er goed, wat kan er beter? Maar ik droom zeker van een vervolg. Waarbij het fantastisch zou zijn dat elk dorp, elke wijk een team zou hebben. Dat we de hele gemeente samenbrengen op de Grote Markt voor een mooie, sportieve strijd, waarbij verbinding en respect voor elkaar vooropstaan. Ja, dat is mijn doel. Dat is mijn droom. Dat zou ik fantastisch vinden.”