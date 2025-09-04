Hanzeplein en gedeelte Petrus Campersingel twee avonden afgesloten voor verkeer

Foto gemeente groningen

Het Hanzeplein en een gedeelte van de Petrus Campersingel zijn op woensdagavond 10 en donderdagavond 11 september gesloten vanwege het leggen van nieuw asfalt. De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken.

De werkzaamheden zijn voor de hoofdingang van het UMCG en op het deel van de Petrus Campersingel tussen de L.J. Zielstraweg/Oostersingeldwarsstraat en het Hanzeplein.

Op woensdagavond zal het asfalt verwijderd worden. Dit gebeurt van 19.00 tot 06.00 uur. Op donderdagavond 11 september wordt de nieuwe asfaltlaag gelegd en de markeringen aangebracht.

Donderdag overdag blijft de weg open voor verkeer. Tijdens de werkzaamheden kunnen alleen fietsers en voetgangers erlangs. Vooral het frezen kan geluidsoverlast veroorzaken.