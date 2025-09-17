Handhavers en bergingsbedrijf redden opgesloten kind uit auto in Vinkhuizen

Foto: Handhaving050 via Twitter

In een auto aan de Siersteenlaan bij winkelcentrum Vinkhuizen raakte woensdagmiddag een kind opgesloten in een auto. Gemeentelijke handhavers en een bergingsbedrijf hebben het kind uit de auto weten te bevrijden.

Volgens Wijknieuws Vinkhuizen zorgde de opsluiting van het kind voor enige consternatie. Handhavers probeerden het kindje te helpen, maar kregen de deuren van het voertuig niet zelf open.

Een medewerker een takel- en bergingsbedrijf wist uiteindelijk een portier van de auto open te krijgen, waarna het kindje kon worden bevrijd. Hoe het kindje opgesloten heeft kunnen raken is niet bekend.