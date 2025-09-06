Hakenkruizen op speelplek Peizerbocht; buurtbewoners doen aangifte

Het beeld met daarop het hakenkruis is door buurtbewoners ingepakt. Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de speel- en ontmoetingsplek aan de Peizerbocht nabij het Stadspark zijn zaterdagochtend hakenkruizen aangetroffen. Buurtbewoners hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

“Een buurman trof de hakenkruizen vanochtend rond 08.00 uur aan,” vertelt buurtbewoner Jorien Bakker. “Naar alle waarschijnlijkheid zijn ze in de nacht van vrijdag op zaterdag aangebracht met rode graffitiverf.” Onder andere een beeld uit 1967, gemaakt door kunstenaar Ad Molendijk, is beklad met een hakenkruis. “We hebben het beeld ingepakt met een doek. Enerzijds omdat we het symbool schokkend vinden, maar ook omdat we bang zijn dat door het zonlicht de verf dieper in het marmer trekt. Dat proberen we hiermee te voorkomen.”

Naast het beeld is ook een basketbalpaal besmeurd met rode verf, staan er felrode strepen op verschillende bomen en zijn er hakenkruizen zichtbaar op het trottoir. “Dit heeft impact. Je hebt het niet over zomaar een bekladding. Het is niet wat graffiti met een willekeurige tag. Dit zijn hakenkruizen. Dat voelt als een hele zware steen op je maag. Het is heel naar.”

Hakenkruis

Het hakenkruis, of swastika, stamt oorspronkelijk uit de Indusbeschaving. Sinds de opkomst van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij in Duitsland is het in de westerse wereld echter een symbool geworden dat sterke associaties oproept met fascisme, racisme, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Bakker denkt dat het niet om een gerichte actie gaat. “We vermoeden dat dit door een paar idioten is gedaan. De politie is vanochtend langsgeweest en we hebben als buurtbewoners aangifte gedaan van vernieling van de openbare ruimte en het aanbrengen van discriminerende tekens.” De buurtbewoners balen: “Deze speel- en ontmoetingsplek is ruim twee jaar geleden geopend. Sindsdien is het een geliefde plek waar buurtbewoners en kinderen graag komen sporten op het basketbalveldje. Zo’n vernieling is daarom extra naar. Dit is echt ‘in your face’.”

Mensen die mogelijk in het bezit zijn van beeldmateriaal van de vernieling, kunnen dit delen met de politie. Een schoonmaakbedrijf is ingeschakeld en zal de verf zaterdagmiddag verwijderen.