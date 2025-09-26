Grote verkeerscontrole op A7 tussen Hoogkerk en Leek

Foto via Politie.nl

Op de A7 tussen Hoogkerk en Leek heeft de politie vrijdag een grote verkeerscontrole gehouden. Bestuurders vanuit Stad richting Drachten werden vanaf de snelweg naar de carpoolplaats geleid voor inspectie.

Volgens verschillende media.waren, naast de politie, ook de Belastingdienst, de RDW en de douane aanwezig bij de controle. De Belastingdienst zette bij Hoogkerk een ANPR-camera in. Bestuurders met openstaande zaken werden door de politie naar de controleplaats in Leek gebracht.

Ook andere opvallende voertuigen werden door de politie gecontroleerd op voertuigstatus, verboden middelen en openstaande boetes. Tijdens de actie zijn meerdere bekeuringen uitgedeeld. Eén auto werd in beslag genomen door de Belastingdienst. Een aantal bestuurders moest de auto op de parkeerplaats laten staten vanwege gebreken aan hun voertuig.