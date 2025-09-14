Grote Markt kleurt zondagmiddag rood vanwege passieve houding regering om Gaza: “Er voltrekt zich een ramp”

Foto: Annelies van Santen

Honderden mensen, gekleed in het rood, hebben zich zondagmiddag verzameld op de Grote Markt voor de protestactie ‘Rode Lijn’. Het protest richt zich tegen de passieve houding van regeringen ten aanzien van de oorlog in Gaza en de Palestijnse humanitaire crisis.

“De Grote Markt staat vol met mensen,” beschrijft een nieuwsfotograaf de situatie. “Velen hebben gehoor gegeven aan de oproep om in rode kleding naar de demonstratie te komen. Er vinden toespraken plaats en er is muziek. Het protest wordt afgesloten met een wandeling door de binnenstad.”

De organisatie Groningen de Straat Op laat weten dat de rode kleur symbool staat voor een rode lijn die in Groningen wordt getrokken. “Uit cijfers blijkt dat er in Gaza al 58.000 mensen om het leven zijn gekomen, waaronder 17.000 kinderen. Het zijn aantallen die per minuut oplopen. In Gaza voltrekt zich een ramp van onvoorstelbare omvang.”

Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

“Wij weigeren stil te blijven”

De organisatie stelt dat de verschrikkingen in Gaza geen oorlog meer zijn, maar een ‘uitroeiing’. “Israël maakt dit mogelijk, en westerse landen, waaronder Nederland, laten het gebeuren. Ook kabinet Schoof weigert deze gruwelijke situatie ‘genocide’ te noemen. Maar wij weigeren stil te blijven. Vandaag zeggen wij: tot hier en niet verder. Wij laten in Groningen zien dat Nederland niet onverschillig is. Dat we niet wegkijken. Samen staan we sterk, samen kijken we niet weg.”

Dit is niet de eerste ‘Rode Lijn’-actie in Nederland. Afgelopen zomer vond er een vergelijkbare demonstratie plaats in Den Haag die veel mensen trok. In oktober staat er een actie gepland in Amsterdam. Internationaal vonden soortgelijke protesten plaats in Brussel en New York. Zaterdag bracht een demonstratie in Berlijn nog zo’n 20.000 mensen op de been.