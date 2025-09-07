Grote Markt even ‘Grand Marché’ voor Nationale Petanquedag: “La belle vie”

Foto: Rieks Oijnhausen

De Grote Markt voelde zaterdag even aan als de ‘Grand Marché’. Vanwege de Nationale Petanquedag streek de Groningse petanqueclub Près le But Groningen neer in de huiskamer van de binnenstad. Volgens voorzitter Gerry Erenstein was het een succes dat naar meer smaakt.

Gerry, hoe is dit initiatief geboren?

“Het ging om een landelijk initiatief. De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) organiseerde gisteren de allereerste Nationale Petanquedag. Het doel van deze dag is om de sport petanque nog beter op de kaart te zetten, mensen samen te brengen en leden en niet-leden een leuke dag te bezorgen. Wij kregen als vereniging het verzoek hieraan een bijdrage te leveren, en dat hebben we met beide handen aangegrepen. Het resultaat was gisteren te zien op de Grote Markt.”

Wat is petanque?

Petanque is een traditionele Franse sport die overal ter wereld wordt gespeeld. Het doel van het spel is om met metalen ballen, de ‘boules’, zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje te gooien, de ‘cochonnet’ of ‘but’. Het team waarvan de ballen het dichtst bij de cochonnet liggen, scoort punten. De sport is een combinatie van precisie en strategie. Je kunt de boules direct naar de cochonnet gooien, maar ook proberen de boules van je tegenstander weg te schieten. Petanque wordt vaak gespeeld op een onregelmatige ondergrond van gravel of zand, wat bijdraagt aan de uitdaging. De sport staat bekend om zijn ontspannen en sociale karakter.

Waarbij jullie een toernooi hebben gespeeld tussen de bomen op de Grote Markt?

“Dat klopt. Voordat je zoiets kunt doen, moet er van alles geregeld worden. Er was bijvoorbeeld een vergunning nodig, niet alleen om het toernooi te organiseren, maar ook om een ouderwetse Citroën DS, die een behoorlijke Franse sfeer gaf, op de Grote Markt te krijgen. We wilden er een leuk, zichtbaar geheel van maken, waarbij spullen aangevoerd moesten worden. De materialen die je nodig hebt om het spel te spelen, maar ook wat promotiemateriaal. Overigens reageerde iedereen in de voorbereiding heel enthousiast. Dat was super fijn.”

Werd het gisteren ook een succes?

“Absoluut. We hadden de weersomstandigheden helemaal mee. We hebben tussen de bomen mooie demonstraties kunnen geven en het publiek reageerde daar enthousiast op. Veel mensen kwamen even kijken. We hebben zelfs verschillende toezeggingen ontvangen van mensen die komende dinsdag bij ons langskomen in het Stadspark voor onze open middag. Dat is natuurlijk fantastisch! Het moet nog gebeuren, maar we hebben als vereniging de dag met een heel goed gevoel afgesloten.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Je klinkt heel enthousiast. Smaakt dit naar meer?

“Ja. We waren positief verrast over de kwaliteit van de ondergrond op de Grote Markt. Deze was misschien nog wel beter dan de faciliteiten die we hebben in het Stadspark. Dus het lijkt ons heel leuk om dit vaker te doen. Bijvoorbeeld dat we opteren voor een jaarlijks evenement met toernooitjes waaraan nationale en internationale deelnemers meedoen. Zoiets zou ook heel goed in de binnenstad passen. Ik weet niet of je wel eens in een Frans dorp of stadje bent geweest, maar daar wordt op marktpleinen volop deze sport gespeeld. Het geeft een hele mooie ambiance en sfeer aan een stad. “

Eerder deze zomer organiseerde basketbalvereniging De Groene Uilen/Moestasj een 3×3-toernooi op de Grote Markt. Klaarblijkelijk is er behoefte om in de binnenstad te kunnen sporten…

“Het is grappig dat je De Groene Uilen noemt. Daar hebben we contact mee gezocht met het idee of we ook samen kunnen optrekken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een demonstratiedag waarbij we onze sporten samen in de huiskamer van de binnenstad onder de aandacht kunnen brengen. Dat zou toch fantastisch zijn? En wellicht kunnen daar ook andere sporten aan toegevoegd worden. Ik denk dat daar best wel muziek in zit. Het is namelijk een hele mooie manier om jezelf als vereniging te kunnen laten zien.”

Hoe gaat het met jullie als vereniging?

“Het gaat heel goed. Op dit moment hebben we ongeveer 110 leden. We zijn ook heel blij dat we het afgelopen jaar een aantal enthousiaste bestuursleden hebben kunnen verwelkomen. Het gaat om jonge mensen die vol ideeën zitten. Dus het gaat super.”

Je noemde al even de open middag. Mensen die hier interesse in hebben, waar kunnen zij dinsdag terecht?

“Wij spelen in het Stadspark. We beginnen om 14.00 uur, maar het is handig om rond 13.30 uur aanwezig te zijn. Dan ben je in de gelegenheid om alvast wat spelregels uitgelegd te krijgen en wat tips en trucs mee te krijgen. Iedereen is ook welkom. Elkaar ontmoeten is een belangrijke pijler in onze vereniging. Sporten, maar ook gezellig kletsen vinden we belangrijk. Om het marktplein van een Frans dorpje er weer als referentiepunt bij te pakken: als je dat ziet dan is het relaxt, dan is het gezellig. Het is het goede leven, ‘la belle vie’. En straks met de herfst, met al die prachtige kleuren in het Stadspark. Dan is het toch een feestje om zo’n sport te mogen bedrijven?”

Meer informatie over Près le But vind je op de website van de vereniging.