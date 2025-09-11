Grote Markt 1 | Bouwen, bouwen, bouwen?

Groningen worstelt net als de rest van Nederland met een wooncrisis. Ook hier moeten kopers tienduizenden euro’s overbieden en lopen de wachtlijsten voor sociale huur al jaren over. Van landelijk tot lokaal zijn alle partijen het erover eens: er moet meer gebouwd worden.

De gemeente Groningen heeft daarom verschillende grootschalige bouwprojecten in ontwikkeling: Meerstad, de Eems en Stadshavens. Maar vooral dat laatste project laat zien dat bouwen allesbehalve eenvoudig is. De kap van het betonbos in de wijk Stadshavens zorgde de afgelopen weken voor flinke opschudding in de stad.

In deze podcast gaan Ecco van Oosterhout en Hesse Woertink met Rik Heiner (VVD) en Bart Hekkema (Partij voor de Dieren) in gesprek over de woningnood. Wat kan de Groningse gemeenteraad hieraan doen? Voor wie bouwen we eigenlijk al die nieuwe huizen? En hoeveel inspraak moeten buurtbewoners en de natuur hebben in grootschalige bouwprojecten?