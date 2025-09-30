Grote fatbike-controle in stad levert 56 bekeuringen op

Foto: Operationeel expert Siard Heidanus via X

Bij een stadsbrede controle op fatbikes zijn dinsdag 128 fatbikes gecontroleerd op zes locaties in Groningen. De actie werd uitgevoerd door de politie in samenwerking met Handhaving, team Verkeer, LOP en collega’s van de basisteams Noord en Centrum.

Tijdens de controle werden 25 bekeuringen uitgeschreven, onder meer voor ondeugdelijke remmen en opgevoerde voertuigen. Ook werd één gestolen fatbike in beslag genomen en trof de politie een 10-jarig kind aan op een opgevoerde fatbike; de ouders zijn hierover geïnformeerd.

Naast de fatbikes werden ook 14 scooters gecontroleerd, wat resulteerde in vier bekeuringen. Verder deelden agenten 27 boetes uit voor andere overtredingen, zoals bellen in de auto, fietsen op de stoep en rijden zonder helm. In totaal werden 56 bekeuringen opgelegd.

Daarnaast is één persoon aangehouden omdat hij nog DNA moest afstaan.