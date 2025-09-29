Groningse wint regionale tapwedstrijd in Martiniplaza en gaat naar het NK Biertappen

Maandag vond er een bijzondere competitie plaats in de Martiniplaza in Groningen: de regionale KHN Biertapwedstrijd. Negentig deelnemers probeerden een zo goed mogelijk biertje te tappen en zo een plek te veroveren tijdens de nationale kampioenschappen in januari 2026

De deelnemers moeten verschillende biertjes tappen, die worden gekeurd door een vakjury. “In de horeca zijn veel producten die met kwaliteit en aandacht gemaakt en gepresenteerd worden, zoals cappuccino’s en cocktails. De Tapwedstrijden dragen bij aan het vakmanschap en de kwaliteit van het tappen, schenken en uitserveren van bier”, aldus de organisatie.

Dagblad van het Noorden was aanwezig bij de wedstrijd en zag twee deelnemers een finaleplek veroveren: Wim Huizenga van cateringbedrijf van het Huys en winnaar Sophie Draaijer van Brasserie Harkema. Zij zullen op 15 januari op de Horecavakbeurs strijden om het Nederlands Kampioenschap.