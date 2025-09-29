Groningse studenten naar Utrecht voor protest tegen woningnood

Foto Jaron Bergsma

Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool trekken op 17 oktober naar Utrecht om te demonstreren tegen het grote tekort aan studentenkamers. Samen met studenten uit andere steden roepen ze de overheid op om snel maatregelen te nemen.

Uit de nieuwste Monitor Studentenhuisvesting blijkt dat het kamertekort steeds groter wordt. Het afgelopen jaar verdwenen er landelijk zo’n 18.000 studentenkamers. Ook in Groningen blijft de druk op de woningmarkt hoog.

Volgens de Groninger Studentenbond (GSb) zorgt dit voor grote problemen. Studenten die wel een kamer vinden, betalen vaak de helft van hun inkomen aan huur. Anderen moeten dagelijks lange reizen maken of meerdere banen hebben om rond te komen. De bond spreekt van een onhoudbare situatie die veel stress veroorzaakt.

Om aandacht te vragen voor het probleem sluiten de Groningse studenten zich aan bij een landelijke actie. Het protest wordt georganiseerd door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) samen met lokale bonden zoals de GSb. De GSb roept alle studenten en sympathisanten op om zich op 17 oktober in Utrecht bij het protest aan te sluiten.