Groningse Onderstroom trekt met kleurrijke optocht door binnenstad: “We hebben niks aan kunstmatige broedplaatsen”

In een kleurrijke stoet trok zaterdagmiddag de Groningse Onderstroom door de binnenstad. De Groningse Onderstroom is een bonte verzameling van woon- en actiegroepen, kunstenaarscollectieven, krakers, muziekmakers en buurtinitiatieven. Samen strijden zij voor het belang en het behoud van broedplaatsen in de gemeente.

“We hebben de afgelopen jaren vaker dergelijke optochten georganiseerd,” vertelt Jelte Vossen van de organisatie. “Wat we vandaag zien, is dat het druk is en ook erg gezellig. De precieze cijfers heb ik niet, maar onze inschatting is dat het drukker is dan bij eerdere edities. Dat komt met name omdat er dit keer meerdere initiatieven aan meedoen. En er is ook veel aandacht besteed aan deze happening. Je kon er de afgelopen periode niet omheen dat deze optocht stond te gebeuren.”

Stoet trekt door de stad

Rond 14.00 uur verzamelden de deelnemers zich op de Vismarkt waar een informatiemarkt plaatsvond. Rond 16.45 uur vertrok de stoet voor een route door de binnenstad. In de avonduren is er een afsluiting op de Vismarkt waarbij verschillende sprekers het woord zullen voeren en er ook muziek zal zijn. Vossen: “Wat we met deze actie willen, is dat we opkomen voor het belang van de vrije non-commerciële ruimte. Deze plekken staan onder druk. Het huidige beleid van de gemeente is er niet op gericht om deze plekken te ondersteunen. Tijdens de optocht vragen we hier aandacht voor. Waarbij we ook laten zien wat deze broedplaatsen voortbrengen. Je zult bijvoorbeeld theater zien, er is een expositie, er wordt gedanst en verschillende bands zullen optreden. Het is heel divers.”

Het programma begon met een informatiemarkt op de Ossenmarkt.

Paradijsvogeltuin

Groningen kent verschillende broedplaatsen. Het gaat bijvoorbeeld om Backbone aan de Travertijnstraat en de Biotoop in Haren. Vaak zijn het leegstaande gebouwen die de functie van broedplaats hebben gekregen. De Paradijsvogeltuin is ook een locatie die je als broedplaats zou kunnen bestempelen. Thijs Koster is een van de bewoners op het terrein: “Als Paradijsvogels zijn we een groep mensen die samen leuke dingen doen, die op het terrein wonen en die er creatieve dingen ontplooien. Voor deze optocht hebben we een installatie gebouwd.”

Koster: “We lopen mee omdat we het belangrijk vinden dat er creatieve ruimte is waar zaken ontplooid kunnen worden. In de gemeente is er wel oog voor broedplaatsen, maar dit wil men kunstmatig aanleggen. Daarvan zeggen wij: dat werkt niet. Je moet dingen laten ontstaan, je moet het zijn gang laten gaan. In Groningen is dat de afgelopen tien jaar op diverse plekken gebeurd. Die locaties moeten we koesteren. En toch zien we dat juist die plekken onder druk staan. En dat is jammer. Ik hoop dat de optocht van vandaag daar een steentje aan bijdraagt.”