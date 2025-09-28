Groningse Onderstroom roept op om huidige broedplaatslocaties te behouden: “Optocht komt volgend jaar weer”

Foto: Erick Bakker

De kunstzinnige en kleurrijke optocht van De Groningse Onderstroom die zaterdag door de binnenstad trok, krijgt volgend jaar een vervolg. Dat laat de organisatie weten. Ook denkt het na over mogelijkheden om broedplaatsen voor het voetlicht te brengen.

“De actie van zaterdag is geweldig verlopen,” vertelt Jelte Fossen. “De opkomst was groot en we hebben een hele duidelijke boodschap achter kunnen laten.” Hoeveel mensen er precies op de been waren is onbekend: “We hadden de indruk dat het drukker was dan bij eerdere edities. Dat komt onder andere omdat er meer initiatieven aan waren gesloten. Het programma begon op de Ossenmarkt met een informatiemarkt. Daarna hebben we een tocht gemaakt door de binnenstad die eindigde op de Vismarkt. Op een gegeven moment stond dit plein voor tachtig procent vol. Maar als organisatie hebben we geen telling uitgevoerd, dus het exacte aantal deelnemers, dat kan ik je niet geven. Daarbij komt dat sommige deelnemers het hele programma hebben meegedaan, maar er waren er ook die een half uurtje hebben meegelopen.”

Wat opviel was dat de optocht vrolijk, gezellig en kleurrijk was. “Dat was ook precies onze bedoeling. We wilden een creatieve optocht die anders was dan bij voorgaande edities. Het moest zo divers mogelijk zijn. Onze broedplaatsen, of non-commerciële ruimtes, zijn dat ook. En dat is denk ik heel goed gelukt. We hebben heel goed kunnen laten zien wat er op de locaties van deze broedplaatsen gebeurt.” En vrijwel alle locaties waar zich broedplaatsen bevinden, staan onder druk. Fossen: “Dat maakt dit zo belangrijk. En draagt deze optocht dan bij aan een oplossing? Ik denk het wel. We hebben onszelf gisteren laten horen. We willen niet stil zijn, we willen onze stem laten horen. En de grootste winst van deze actie is misschien wel dat al die initiatieven die we in Groningen hebben door zo’n optocht met elkaar in contact komen. De koppen worden letterlijk bij elkaar gestoken en het netwerk wordt groter gemaakt. Samen staan we sterk.”

Organisch laten ontstaan

De bekende broedplaatsen in de gemeente zijn Trav12 aan de Travertijnstraat en de Biotoop in Haren. Maar ook de Paradijsvogeltuin en in zekere zin het voormalige Betonbos konden tot deze plekken gerekend worden. Al deze locaties staan onder druk. “Onze oproep is om deze plekken te behouden. Koester het. Laat er geen winstoogmerk op gaan zitten.” In de politiek is er aandacht voor het onderwerp. Vaak gaat het daarbij om het realiseren van nieuwe broedplaatsen op plekken die daarvoor ingetekend worden. “Het is dan door ambtenaren geregeld. Maar eigenlijk wil je die bemoeienis niet. Het is veel beter om te luisteren naar de initiatieven die er zijn. Vaak gaat het om broedplaatsen die ontstaan zijn in bijvoorbeeld voormalige schoolgebouwen of leegstaande terreinen. Het is niet per toeval in zo’n gebouw ontstaan. Er is naar gezocht en het is op die plek ontstaan met een reden. Het gebouw past bij wat een broedplaats hoort te zijn. Je hebt het over het organisch laten ontstaan en niet over een vooropgezet plan. Daar geloven wij niet in. En juist dat organisch ontstaan, daar is grote behoefte aan.”

De vraag is wat de toekomst gaat brengen. Fossen is daar duidelijk over: “Volgend jaar willen we sowieso weer een optocht organiseren. Maar we zitten ook te denken aan andere initiatieven en evenementen. We denken bijvoorbeeld aan informatieavonden. En broedplaatsen zelf kunnen natuurlijk open dagen organiseren. De Biotoop en Trav12 doen dit al. En ook de Paradijsvogeltuin heeft vorige week een mooi evenement georganiseerd waar de buurt bij betrokken werd. De plekken mogen meer in de schijnwerpers worden gezet: laat zien wat er gebeurt. Want voor ons is één ding duidelijk: als dit verdwijnt dan ontstaat er in Groningen een zogeheten monocultuur. Alles wat Groningen uniek maakt, verdwijnt dan. En dat zou een zeer groot verlies zijn.”